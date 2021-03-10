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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı

ESKİŞEHİR - Kovid-19 nedeniyle bir apartmanda karantina başlatıldı

- Karantinaya alınan apartmandan görüntüler - Apartmana bant çekilmesiESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki binanın sakinlerinden 4'ünün Kovid - 19 testi pozitif çıktı.Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, apartmandaki 14 dairede ikamet eden yaklaşık 50 kişinin 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.Polis ve sağlık ekiplerince karar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak apartman sakinlerine bilgilendirmede bulunuldu.Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Koronavirüs Karantina Sağlık Ekipleri 

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