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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kovid-19 denetimi

ESKİŞEHİR - Kovid-19 denetimi

- Denetimlerden detaylar - HES kodu sorgulaması yapılması Eskişehir 'de "Kovid - 19 Denetimleri" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent trafiğinin yoğun olduğu Yunus Emre, İkieylül, Şair Fuzuli, Sakarya caddeleri ile Yılmaz Büyükerşen, Atatürk ile Nabi Avcı Bulvarlarında denetim yaptı. Araçların dezenfektasyonların kontrol edildiği uygulamada, sürücülerine ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı.

Karya Trol 

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