Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

ESKİŞEHİR - Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

- Bulunan hayvanlardan görüntüler Eskişehir 'de kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma bulduESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Günyüzü ilçesinde kaybolan 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.Kavacık Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, kendisine ait ağıldaki hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi. M.Y, tüm aramalarına rağmen bulamadığı hayvanları için yardım istedi.İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda hayvanları ağıla yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kuzören Mahallesi Eryiğit Dağı mevkisinde buldu.Hayvanlarına kavuşan M.Y, ekiplere teşekkür etti.

Jandarma Bild Hayvancılık Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement