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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kar yağışı etkili oldu

ESKİŞEHİR - Kar yağışı etkili oldu

- Cadde ve sokaklardan görüntüler Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili olduESKİŞEHİR/KÜTAHYA (AA) - Eskişehir ve Kütahya kar yağışıyla beyaza büründü.Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 0 derece ölçüldüğü Eskişehir 'de sabah saatlerinde kar etkili oldu.Beyaz örtüyle kaplanan kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi. - KütahyaKütahya kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.Trafik ekipleri de şehirler arası kara yollarında buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Karayolları Kar Örtüsü Kar Yağışı 

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