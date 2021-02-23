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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - Kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

- Operasyon görüntüsü - ele eçirilen kaçak sigaraların sergilenmesi Eskişehir 'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilo tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçak Akalan Sigara Kaçak Sigara 

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