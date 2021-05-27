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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - İş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - İş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

- Çalınan köpeklerin hayvan durum izleme ekiplerinin getirmeleri Eskişehir 'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir iş yerinden sahipli köpeği çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.Polise başvuran E.B, çalıştığı iş yerinin sahibine ait köpeğin çalındığını bildirdi.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.Çalınan köpek ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Köpek Bild Akalan Hayvan 

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