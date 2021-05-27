ESKİŞEHİR - İş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
- Çalınan köpeklerin hayvan durum izleme ekiplerinin getirmeleri Eskişehir 'de bir iş yerinden köpek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de bir iş yerinden sahipli köpeği çaldıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.Polise başvuran E.B, çalıştığı iş yerinin sahibine ait köpeğin çalındığını bildirdi.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı.Çalınan köpek ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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