Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR - Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak kabri başında anıldı

- Anma etkinliğinden görüntüler - Çiçek bırakılması - Kur'an - ı Kerim tilaveti - Dua yapılması - Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile röportajEski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, Eskişehir 'de kabri başında anıldıESKİŞEHİR (AA) - Ankara'da 27 Mayıs 1980'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, vefatının 41'inci yılında Eskişehir 'de kabri başında anıldı.Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi'ndeki törende konuşan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Gün Sazak ve tüm ülkücü şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını söyledi.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı tören, Kur'an - ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle tamamlandı.

Ülkücü Silahlı Saldırı Ülkücü Şehitler Sivil Toplum Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement