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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

Eskişehir’e uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

şüpheliler adliyeye çıkarılırken görüntü

( ESKİŞEHİR )- Jandarmayı görünce araçtan uyuşturucu maddeyi atan şüphelilerden biri tutuklandı ESKİŞEHİR

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca Şüpheli Araç 


- Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir'e satmak için uyuşturucu getiren 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 7 Ocak 2021 günü M.K. ve Ş.M. isimli şahısların, ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri Bilecik'in Söğüt ilçesinden Eskişehir il merkezine getirerek satacakları öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu gerçekleştirildi.
Şüpheli M.K. isimli şahsın kullandığı 43 plakalı araç Eskişehir ili sınırlarına girdiği andan itibaren takibe alındı. Takibe alınan araç jandarma uygulama noktasına yaklaştığında, araç içerisinden bir şeylerin atıldığının görülmesi üzerine şüpheli araç Eskişehir-Bursa karayolunun 27’inci kilometresinde durduruldu. Çevrede yapılan araştırmada, araçtan atılan 3 adet cam kavanozun içerisinde toplam 1 kilo 620 gram toz esrar bulundu. Araç içinde yapılan aramada ise 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı, şüpheliler M.K. ve Ş.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanarak “Türk Ceza Kanununun “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” Maddesine muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece M.K. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.M. isimli şüpheli tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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