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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza

Eskişehir'deki kumar operasyonunda 28 kişiye ceza

dernek binası içinden görüntü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Polis Para Cezası Polis Ekipleri 


- Eskişehir'de daha önceden mühürlenen bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyon sunucunda 28 kişiye para cezası kesti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, geçmişte kumar oynatıldığı için mühürlenen bir dernek binasında tekrar operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 28 kişinin kumar oynadığı ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, 122 bin 500 lira para cezası kesildi. Dernek başkanı hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.
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