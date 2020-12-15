Eskişehir’de trafik kazası: 1 ölü

-Otomobilden detaylar

-Çarpmanın etkisiyle kadının savrulan ayakkabılarından detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Şahinler idaresindeki 26 E 3145 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Rime Laar'a (30) çarptı. Kaza sonucunda Rime Laar'ın ayakkabıları yola savrulurken, ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Laar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. (ÇAĞ-



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