Eskişehir'de terör operasyonu: 4 gözaltı



- Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatı bulunduğu iddiası ile yakalanan 4 kişi tutuklandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. (BRK-Y)



loading...