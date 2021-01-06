Eskişehir’de şüpheli çanta paniği

-Şüpheli çanta imha anı



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’in şehir merkezinde bir caddeye bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Olay, Cengiz Topel caddesi ile Şair Fuzuli caddesi kesişiminde gerçekleşti. Bir bankanın önünde yerde kadın çantası olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı. Şüpheli çantanın çevresindeki banka ve işyerleri boşaltıldı. Cadde üzerindeki tramvay, araç ve yaya trafiği durduruldu. Bomba imha uzmanının paketi inceledikten sonra yerleştirdiği fünye ile kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden cep telefonu, cüzdan, para, banka kâğıtları gibi şahsi eşyalar çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemeden sonra yaya, araç ve tramvay trafiği normale döndürüldü. (AFÇ-



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