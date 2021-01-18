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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Operasyon görüntüleri (polis kamerası)

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Kamerası İnsan Bedeni 

-Zanlıların adliyeye çıkartılması

( ESKİŞEHİR ) -- Ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı ESKİŞEHİR

- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ve uyuşturucu madde satan şahısların yakalanması maksadıyla sokak satıcılarına yönelik Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 6 adrese operasyon düzenledi.
Narkotik detektör köpeği 'Aşil'in de katıldığı eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, insan bedenini ve dengesini kısa sürede alt-üst ederek ani ölümlere sebep olan yaklaşık 4 kilogram gelen bonzai maddesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında, 2 adet ruhsatsız tabanca 2 adet mermi de ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltını alınan M.D., B.D., M.K, C.T., G.Ç. ve T.T. isimli şahıslar haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (İHA-Y)
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