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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Eskişehir'de sokak ortasında ceset bulundu

Eskişehir'de sokak ortasında ceset bulundu

Olay yerinden detay görüntüler

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Polis Damar Tıkanıklığı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 


- Eskişehir’de 43 yaşındaki bir vatandaşın cansız bedeni sokak ortasında bulundu. Edinilen bilgilere göre, Karapınar mahallesi Öğür sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini kontrol altına aldı. Üzerinde yapılan aramalarda ölen şahsın 43 yaşındaki İbrahim Akkuş olduğu tespit edildi. Ekipler, hayatını kaybeden Akkuş'un ailesine acı haberi vermek için olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen aile, Akkuş'un cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Aileden edinilen bilgiye göre, kalp, damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları olduğu Akkuş'un tedavi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından Akkuş'un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Akkuş’un asıl ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. (AFÇ-
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