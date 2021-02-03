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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir'de sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'de sobadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Yangından görüntüler

Polis Hastane Ev Yangını Gesi Trol 

-Dumandan görüntüler
-Çevreden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) -- Anne ve babalarını işte olan çocukları polis ve itfaiye ekipleri kurtardı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de sabah saatlerinde çıkan ev yangınında yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Olay Şirintepe mahallesi Özlü sokaktaki 2 nolu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah 08.30 civarında anne ve babanın işte olduğu sırada 2 katlı binanın 2'inci katındaki evde sobadan kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı. Anne ve babaları evde olmayan 6 ve 9 yaşlarındaki kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İsimleri öğrenilemeyen, bacak ve boyun bölgesinden yaralandıkları öğrenilen çocuklar ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekibi yaklaşık 1 saat boyunca mücadele ederek yangını kontrol altına aldı. Evdeki eşyalarının çoğunun yangından zarar gördüğü öğrenildi. (MR-Y)
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