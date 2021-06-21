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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eskişehir'de şiddetli yağış sonrası sokaklar sele döndü

Eskişehir'de şiddetli yağış sonrası sokaklar sele döndü

Yağmur

Yağış Uyarısı Gürültü Sağanak Yağış Su Baskını Şiddetli Yağış 

-Koşuşturan insanlar
-Sel sularının aktığı yollar, araçlar
-detaylar

( ESKİŞEHİR )- Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı öğleden sonra gerçekleşti- Öğlen saatlerine kadar 25 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve açık gökyüzü, akşama doğru kısa sürede değişti ESKİŞEHİR

- Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı hava tahmin raporunda olduğu gibi sabahki sıcak hava açık gökyüzünün ardından Eskişehir akşama doğru yoğun bir yağış aldı. Sabah yapılan tahminlere göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik parçalı çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıklanmıştı. Öğlen saatlerine kadar 25 dereceye ulaşan sıcaklıklar ve açık gökyüzü, akşama doğru kısa sürede değişti. Hava sıcaklığı 15'li derecelere kadar inerken, ara ara şiddetini artıran yağış adeta kenti esir aldı. Islanmamak için koşuşturan, bir yerlere sığınmaya çalışan insanlar, adeta sel sularının aktığı caddeleri, su birikintilerini geçmeye çalışan araçlar dikkati çektik. Kent merkezi ile çevre ilçelerde etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler büyük endişe oluşturdu. Son birkaç gündür özellikle öğleden sonra birkaç saat aralığında etkili olan yoğun yağışların daha ne kadar süreceği belirsizliği sürürken, ani sel, su baskını, yerel dolu hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. (İHA-Y)
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