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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Eskişehir’de sağanak yağış

Eskişehir’de sağanak yağış

Sağanak yağmurdan detay

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Akalan Yaya Trafiği 

-Yağmurda ilerleyen araçlardan detay

( ESKİŞEHİR )- Sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı ESKİŞEHİR

- Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Eskişehir'de sabah hafif başlayan yağmur öğleden sonra şiddetini arttırdı. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtmişti. Sabah erken saatlerde yağmaya başlayan yağmur zaman zaman öğleden sonra şiddetini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zorlandığı görülürken, yoğun yağmurda araç sürücü temkinli bir biçimde ilerledi. Kentin bazı noktalarında yağmurdan kaynaklı su birikintileri oluşması araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. (KU-Y)
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