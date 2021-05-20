Eskişehir'de orman yangını



- Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. İlçenin Hamidiye mahallesi Kuzgun Kule mevkiinde saat 17.30 sıralarında bir örtü altı orman yangını başladı.

Olayın duyulması üzerine ilk olarak Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye kısa sürede Eskişehir, Kütahya, Ankara’nın Nallıhan ve Beypazarı ilçesinden de ekipler sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekibin 30 söndürme aracı ile sürdürdüğü çalışmaları sonucu 10 hektarlık alanda etkili olan yangın saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

