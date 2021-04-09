Eskişehir’de Nisan ayında ’15 dakikalık’ kar yağışı şaşkınlığı

-Sokaklardan görüntüler

-Belediye çalışanlarından görüntüler



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden yağmaya başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kentte nisan ayında kar yağdı. Dünyaca yaşanan iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak zaman zaman kış ayların ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Eskişehirliler, sabah normal bir güne başlarken öğlen etkisini gösteren kar yağışını görünce adeta şaşkına döndü. Şehir merkezinde sıcaklık aniden düşüş göstererek eksi 2 derecelere kadar düşerken etkili olan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Öte yandan tutmayan kar hemen eriyince yol ve sokaklar yağmur sonrası gibi çamura döndü. Belediye temizlik çalışanları ise hemen harekete geçerek vatandaşların yürümelerini kolaylaştırmaya çabaladı. Bu arada Metroloji 3. bölgesinden paylaşılan bilgi notunda, vatandaşlara zirai don uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) sabah ve gece saatlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



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