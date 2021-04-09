Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir’de Nisan ayında ’15 dakikalık’ kar yağışı şaşkınlığı

Eskişehir’de Nisan ayında ’15 dakikalık’ kar yağışı şaşkınlığı

Kar yağışından görüntüler

İklim Değişikliği Tarım Harekete Geç Kar Yağışı Yaz Mevsimi 

-Sokaklardan görüntüler
-Belediye çalışanlarından görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden yağmaya başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kentte nisan ayında kar yağdı. Dünyaca yaşanan iklim değişikliğinin etkisine bağlı olarak zaman zaman kış ayların ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Eskişehirliler, sabah normal bir güne başlarken öğlen etkisini gösteren kar yağışını görünce adeta şaşkına döndü. Şehir merkezinde sıcaklık aniden düşüş göstererek eksi 2 derecelere kadar düşerken etkili olan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Öte yandan tutmayan kar hemen eriyince yol ve sokaklar yağmur sonrası gibi çamura döndü. Belediye temizlik çalışanları ise hemen harekete geçerek vatandaşların yürümelerini kolaylaştırmaya çabaladı. Bu arada Metroloji 3. bölgesinden paylaşılan bilgi notunda, vatandaşlara zirai don uyarısı yaparak, "Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) sabah ve gece saatlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement