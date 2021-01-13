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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar

Eskişehir’de mevsimin ilk karından kartpostallık manzaralar

Kar manzaralarından drone görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Yüksek kesimler adeta beyaza büründü- Ormanlık alandaki kar manzaraları havadan görüntülendi ESKİŞEHİR

Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 


- Eskişehir’de etkili olan kar yağışı, kendin yüksek kesimlerinde yer alan ormanları beyaza bürürken, ortaya çıkan manzaralar ise drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinin bir bölümünde etkili olurken yüksek kesimlerin ise beyaza bürünmesine neden oldu. Çevre dağlarda bulunan ağaçlar ve karın birleşmesiyle ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile kaydedildi. Yılın ilk kar görüntüsünün oluşturduğu güzellikler, görenleri adeta kendine hayran bıraktı.
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