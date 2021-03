Eskişehir'de jandarmadan 3 aylık operasyon

-Jandarma kamerasından ele geçirilen maddelerin görüntüleri

-Zanlıların adliyeye getirilişinin görüntüleri



( ESKİŞEHİR )- Jandarma iki ilçede 3 ayda 24 şüpheliyi yakaladı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarının ilk etabında gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken, ikinci etapta gözaltına alınan 14 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre; il merkezi ile Tepebaşı, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde olaylarındaki artış sebebiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (KOM) ile Çifteler ve Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan üç aylık istihbari çalışma sonucunda; uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri değerlendirilen 24 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.Yapılan ilk operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D., O.A. ve A.D. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Yakalanan N.K., Ö.Ö., T.A., S.S., K.Y., S.Ç. ve M.C. isimli 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Üç ay takibe devam edildiJandarma ekipleri operasyonun devamı için 3 ay diğer şüphelileri izlemeye aldı. Yapılan çalışma sonrasında tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için Eskişehir kent merkezi, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde 16 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara toplam 75 jandarma personeli katıldı.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgüt faaliyeti çerçevesinde işledikleri değerlendirilen M.K., Z.Y., H.B., C.O., İ.K., E.Z., Ü.Ç., E.Ç., F.K., S.O., Ö.Y., E.K., S.K. ve F.K. isimli 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 451 gram bonzai, 20 gram toz esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 4 adet payp adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında faturasız ve kayıtsız kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjörlerle birlikte toplamda 26 adet fişek, 183 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 17 bin 980 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 40 bin 200 adet 20'lik bandrolsüz hologramsız faturasız makaron, 4 kilogram bandrolsüz hologramsız nargile tütünü, 31 bin 500 adet bandrolsüz hologramsız sarma kâğıdı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden M.K, Z.Y ve H.B isimli 3’ü ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli şahılardan C.O, İ.K, E.Z, Ü.Ç, E.Ç, F.K, S.O, Ö.Y, E.K, S.K ve F.K isimli 11 kişi ise ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ ve ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçlarından 19 Mart 2021 tarihinde adli makamlara sevk edildi.Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.



loading...