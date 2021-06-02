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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

Hastane Akalan Kanun Hükmünde Kararname Trol Emniyet Amiri 

-Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 şüpheli hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, askeri okuldan ilişiği kesilen M.K. ile kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen emniyet amiri İ.E. ve komiser A.T., şehir merkezinde saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AFÇ-Y)
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