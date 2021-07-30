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Eskişehir'de ev yangını korkuttu
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Eskişehir'de ev yangını korkuttu

Eskişehir'de ev yangını korkuttu

Olay yerinden detay görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Ev Yangını Bild Yangın Uttu 


- Eskişehir’de bir ikamette çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Baysal Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında Ali G’in oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangından çıkan dumanı gören komşular durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangından etkilenen aynı apartmanda ki yaşlı bir kadına ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
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