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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eskişehir’de çalınan 23 küçükbaş hayvan Afyonkarahisar’da bulundu

Eskişehir’de çalınan 23 küçükbaş hayvan Afyonkarahisar’da bulundu

çalınan koyunlar

( ESKİŞEHİR )- Jandarma önce hırsızları, ardından koyunları buldu ESKİŞEHİR

Adli Kontrol Jandarma Karahisar Hırsız Hayvancılık 


- Eskişehir’de çalınan 23 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Afyonkarahisar’da bulunarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, Günyüzü’ne bağlı Yazır mahallesinde hayvancılıkla uğraşan bir şahıs, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek 23 adet koyun ve kuzusunun çalındığını belirtti.
Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. R.T., M.T. ve O.Ş. isimli şüpheliler, ifadeleri esnasında 18 adet koyun ile 5 adet kuzuyu çaldıklarını itiraf ettiler. Araştırmalar sonucu çalınan hayvanların Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin ilçesinde yaşayan bir şahsa 15 bin lira karşılığında satıldığı tespit edildi. JASAT Dedektif Timleri tarafından çalınan hayvanları Afyonkarahisar’daki Bolvadin ilçesinde bulunarak geri getirildi ve Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan R.T., M.T. ve O.Ş., Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.T. tutuklanarak Eskişehir L Tipi kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilirken, M.T. ve O.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AFÇ-Y)
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