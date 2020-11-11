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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi

Eskişehir'de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi

Havadan drone görüntüleri

( ESKİŞEHİR - DRONE) ESKİŞEHİR

Şili Objektif Sonbahar 


- Son baharın eşsiz renkleri Eskişehir'in yüksek kesimlerinden görüntülendi. Son bahar aylarının içinde bulunduğumuz son günlerde, havların da soğuması ile birlikte doğadaki yeşil renk sarıya dönmeye başladı.
Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin uyumu adeta hayranlık uyandırırken, doğadaki bu değişim ise havadan görüntülendi. Eskişehir'in yüksek kesimlerinden olan Hekimdağ Geçiti'nde bulunan ağaçların farklı renkleri, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Hekimdağ'da, kış aylarının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı.
Özellikle doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden olan Hekimdağ'daki sonbahar örtüsü, objektiflere de yansıdı. (BRK
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