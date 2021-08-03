Eskişehir’de 3 üniversitenin rektörleri “Tercihim Eskişehir” platformunu tanıttı

-Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın konuşması

-ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak'ın konuşması

-Tanıtım filminden detay

-Genel detay



( ESKİŞEHİR )- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal:- “Öğrencilerimize zaman ve mekân sınırlaması olmadan bilgiye ulaşma imkânı sağlıyor”- ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak:- “Eskişehir’de okumak bir ayrıcalıktır” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan “Tercihim Eskişehir” çevrimiçi platformunun 2’nci yılında bir araya gelen üniversitelerin rektörleri, platformu tanıtarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Eskişehir’de yer alan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) rektörleri, geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir araya gelerek çevrimiçi bir platform kurmuştu. Platformun kuruluşunun 2’nci yılında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi Konukevi’nde bir araya geldi. “Tercihim Eskişehir” adıyla kurulan platformda; tercih yapacak öğrencilere kentin tanıtılması ve eğitim programlarının yer aldığı internet sitesi anlatıldı. Programda “Bir Şehir, Üç Üniversite ve Neden Eskişehir” adlı tanıtım filmi izlendi. Geçen yıl 128 bin 247 kez erişim sağlanan platformda, 5 farklı başlıkta düzenlenen toplam 221 çevrim içi söyleşi yapılmıştı. Tanıtımı bugün yapılan platform, 3-4-5 Ağustos tarihlerinde erişime açık olacak. “Öğrencilerimize zaman ve mekân sınırlaması olmadan bilgiye ulaşma imkânı sağlıyor” Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal platformla ilgili bazı bilgiler verdi. Üniversiteli olacak gençler için tercih döneminin zor bir süreç olduğuna ve kurdukları platformun süreci kolaylaştıracağına değinen Erdal, “Tercih dönemi zor bir dönem, öğrencilerimiz geleceklerine, kariyerlerine ve bundan sonraki yaşamlarına yön verecekler. Seçtikleri bölüm bunları belirleyecek. Bu anlamda bizim bu platformdaki amacımız da aday öğrencilerimize en fazla bilgiyi ve deneyimi aktarmak. Günümüzdeki pandemi şartları sınırları zorlatıyor. Zaman ve mekândan azade platformları sağlamak bizim görevimiz. Bu bağlamda da ‘Tercihim Eskişehir’ platformu, öğrencilerimize zaman ve mekân sınırlaması olmadan rahatlıkla bilgiye ulaşabilecekleri bir ortamı sağlıyor. ‘Neden Eskişehir?’ sorusunu cevaplıyoruz. Eskişehir’in öğrenci kenti olduğu, yaşamın, konaklamanın ve ulaşımın kolay olduğu, bunun üzerine her türlü eğitim imkanının sunulabileceği bir platformu veriyor. Buradaki amacımız da bu. ‘Eskişehir’de amacınıza ve kariyerinize uygun her türlü mesleği seçebileceğiniz bir eğitim hayatını vadediyoruz’ sloganıyla yola çıktık. Bu bağlamda da Eskişehir’in diğer kentlerden çok daha üstünlüğü var. Nitelikli eğitim ve araştırmalar yaparak birbirinin tamamlayan 3 devlet üniversitesinin varlığını Eskişehir için büyük bir nimet olarak görüyoruz. Tercihim Eskişehir platformu öğrencilere maksimum bilgiyi, doğru kanaldan vermek üzere planlandı. Öğrencilerimiz bu platformda bilgi paylaşacaklar, konuklarımız deneyimlerini paylaşacaklar, öğrenci söyleşileri olacak. Bu platform da Eskişehir’in öğrencilere sunduğu bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz platformun bütün gençlerimize, geleceklerini yönlendirmede hayırlı, uğurlu ve yararlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Eskişehir’de okumak bir ayrıcalıktır” Programdaki konuşmasında Eskişehir’de öğrenci olmanın kazanımlarından bahseden ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Eskişehir’in sahip olduğu kültürel, sportif ve sanatsal alandaki imkânlar, tüm üniversite öğrencilerine unutulmaz bir eğitim-öğretim ve üniversite hayatı vadetmektedir. Üniversitelerimizin sahip olduğu uluslararası öğrenciler ve programlar sayesinde öğrencilerimizin ufukları daha da geniş hale gelmektedir. Öğrencilerimizin kendini geliştirme imkânı ve özgüveni de artmaktadır. Eskişehir’de okumak bir ayrıcalıktır diyoruz. 3 üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve öğretimdeki kalite, bilimsel çalışmalardaki niteliklerin artışı ve Eskişehir’in öğrencilerimize sunduğu imkânlar burada okumanın ayrıcalık olduğunu hissettirecektir. Bu nedenlerden ötürü; ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında aday olan tüm üniversite öğrencilerini Eskişehir’de okumaya davet ediyoruz” dedi.

(AG-

