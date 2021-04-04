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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Eskişehir’de 3 bin Bulgaristan Türk’ü oylarını kullandı

Eskişehir’de 3 bin Bulgaristan Türk’ü oylarını kullandı

Seçim salonundan ve okuldan detay

Vatandaşlık Sayılar Allah Sokağa Çıkma Yasağı Çifte Vatandaşlık 

-Seçmen Ayfer Mutlu ve Mehmet Yılmazdan röportaj

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de ve civar illerde yaşayan çifte vatandaşlık sahibi Bulgaristan göçmenleri, Odunpazarı Plevne Özel İdare Ortaokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullandı. Bulgaristan’daki seçim için sandığa giden Eskişehir ve civar illerde yaşayan Bulgaristan göçmeni yaklaşık 3 bin seçmen Odunpazarı Plevne Özel İdare Ortaokulu’nda oy kullandı. Seçimin sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle Eskişehir Valiliğinden alınan özel izinle seçmenler, tahsis edilen otobüslerle alana geldi. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralı çerçevesinde, belirli sayılarla oy kullanacakları okulun içerisine alındığı gözlendi. Bilecik ve Kütahya illerinden de vatandaşların katıldığı oy kullanma işleminde, katılımdaki yoğunluktan dolayı memnuniyet hâkimdi. Saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin saat 20.00’ye kadar süreceği öğrenildi. “Verilmeyen haklarımızın mücadelesini sürdürüyoruz” Seçimde oy kullanan Ayfer Mutlu, seçimin buradaki göçmenler ve Bulgaristan’da yaşayan Türkler için öneminden bahsetti. Mutlu, göç ettikleri zamandan bu yana verilmeyen hakların mücadelesini sürdürdüklerinden belirtti.
Ayfer Mutlu konuyla ilgili; “Seçimlere katılmak için ve Bulgaristan’daki vatandaşlarımıza destek olmak için buradayım. Oradaki ve buradaki vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Pandemiye rağmen katılımdan memnunum. Seçimde bizim desteklediğimiz parti kazanırsa oradaki gençlerimize daha fazla okul açılacak. Kendilerini daha güvende hissedecekler ve daha güzel yaşamları olacak. Bizim için ise önemi buraya sürüldüğümüzden beri verilmeyen haklarımız var ve hala o hakların mücadelesini veriyoruz. İnşallah bizim için daha iyi olur” diye konuşarak seçimin kendisi için önemini belirtti.
“Oradaki ve buradaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” Oy kullanan bir başka vatandaş Mehmet Yılmaz, seçimle alakalı görüş bildirdi. Seçimin herkes için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, “Buraya oy kullanmaya geldik. Daha da gelecekler yoldalar hatta benim çocuklarımda ilerleyen saatlerde gelecekler. Her seçimde oyumu düzenli olarak kullanıyorum. Seçimlerin oradaki ve buradaki vatandaşlar için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullanarak düşüncelerini aktardı. (BT-AS)
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