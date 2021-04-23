Eskişehir’de 23 Nisan konvoyu düzenlendi

-Vatandaşlar pencereden eşlik ederken görüntüler



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara şehrin bir ucundan diğer ucuna dolaşan konvoy ile bayram sevinci yaşatıldı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla bir konvoy düzenledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında geçirilen bu seneki 23 Nisan’da da geçen sene olduğu gibi çocuklar evlerinde kalırken, belediye konvoyu çocukların yüzünü güldürdü. 6 araç ile gerçekleştirilen konvoy Türk bayraklarıyla donatıldı. Öğle saatlerinde belediye binasının önünden şehir turu atmak için konvoya dizilen araçlar, yaklaşık 1 saat boyunca kentin farklı cadde ve sokaklarını dolaştı. Konvoy, İsmet İnönü-2 Caddesi, Üniversite Caddesi, Cengiz Topel, Sakarya Caddesi ve ardından Seylap Caddesi’nden geçerek belediye binasının önünde son buldu. Bu arada cadde ve sokaklarda ilerleyen konvoyu gören vatandaşlar çocuklarıyla balkon ve pencerelerden bayrak sallayarak kutlamalara eşlik etti.



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