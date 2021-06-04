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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Eskişehir'de ziyarete açıldı

ESKİŞEHİR - 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Eskişehir'de ziyarete açıldı

ESKİŞEHİR - "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir 'de ziyarete açıldı - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nden genel"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir 'de ziyarete açıldıESKİŞEHİR (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Eskişehir 'de ziyarete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz 2020'de yola çıkan mobil müze, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yerini aldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı gezici müzede, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle gezmelerine imkan sağlanıyor.

Koronavirüs Akkale Ziyaretçiler 

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