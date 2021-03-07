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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu

Eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın korkuttu

Yangından görüntüler

Tavuk Çiftliği Uttu Yangına Müdahale 

-Dumanlar
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’nin Beyciler Mahallesi’nde kullanılmayan bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın mahalle sakinleri korkuttu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Yangın, bugün 15:30 sıralarında Silivri’nin Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eskiden tavuk çiftliği olarak faaliyet gösteren ancak uzun süreden beridir kullanılmayan çiftlikte henüz belirlemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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