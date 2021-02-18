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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski su boruları mama kabı oldu

Eski su boruları mama kabı oldu

Yemliklerin bagajdan alınması

Allah Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Yemliklerin monte edilmesi
-Başkanın demeci
-Mama konulması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından atıl durumdaki plastik borular, içerisine mama konulan yemliklere dönüştürüldü. İlçenin muhtelif noktalarına konulan hayvan yemlikleri, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılayacak. AK Parti Muratlı İlçe Gençlik Kolları Yönetimi, ‘Yemlik Projesi’ni hayata geçirdi. Bittikçe kendini yenileyen mamaların borulara dolmasıyla, sokak hayvanlarının rahat şekilde beslenmesine olanak sağlanmış oldu. Eski su borularından sokak hayvanlarının kullanabileceği mama kabı yapan AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Yönetimi adına Başkan Mustafa Kır, sokak hayvanlarının özellikle de kış aylarında zor yaşam koşullarından geçtiğini belirterek, “Muratlımızda, doğamızda yaşayan çiçeklerimizden, bitkilerimizden tutalım; Muratlı sokaklarında yaşayan hayvanlarımıza kadar sahip çıkacağız. Yeni bir proje başlattık. Hayvanlarımız için sokaklarımıza yemlikler bırakacağız. Bu yemlikleri mama ile dolduracağız. Ayda bir, haftada bir, bittikçe doldurmaya devam edeceğiz. Muratlılı hemşehrilerimizin de bize destek çıkmalarını, projemize sahip çıkmalarını istiyoruz. Onların da boş gördüklerinde doldurmalarını, dolduramıyorlarsa bile bizi arayıp ‘Mustafa Başkanım, yem bitmiş’ demelerini istiyoruz. Biz hemen gelip dolduracağız; elimizden geleni yapacağız inşallah” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, AK Gençler tarafından hazırlanan 7 yemlik, ilçe merkezindeki 4 mahallede belirlenen 7 farklı noktaya monte edildi.
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