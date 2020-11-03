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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder anıldı

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder anıldı

Muzaffer önder parkı detay

Başbakan Anma Töreni Alabalık Milletvekili Irak 

-Kalabalık detay
-Çelenk sunumu
-CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel konuşma
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Muzaffer Önder, vefatının 15. yılında büstü başında anıldı. 1989-1999 yılları arasında 10 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum Muzaffer Önder için ismini taşıyan parkta anma programı düzenlendi.
CHP Samsun İl Başkanlığı'nın düzenlediği törende Muzaffer Önder'in büstüne çelenk bırakıldı. Törende konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Öyle siyasetçiler geldi geçti ki siyasi hayatımızdan. Kimileri başkan diye anıldı kimileri milletvekili diye anıldı kimileri bakan kimileri başbakan diye anıldı. Ama Samsun’dan bir rüzgâr geçti. Samsun’a öyle biri geldi ki kimilerinin ağabeyi kimilerinin hâlâ babası. O bizim Muzaffer ağabeyimizdi. Örgütünün babasıydı. Samsun’un babasıydı. Hâlâ Muzaffer Önder babanın ismini duyuyoruz. Hala ona dua eden binlerce insan onu rahmetle yad ediyor” dedi.
Törene Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçe başkanları, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Muzaffer Önder Parkı'nda düzenlenen törenin ardından grup, Bafra Kolay Mahallesi'nde bulunan mezarına hareket ederek burada bir anma töreni düzenledi.
(OU-SLH-Y)
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