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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eski sağlıkçı koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış

Eski sağlıkçı koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

Sağlık Çalışanı Aile Sağlığı Merkezi Polis Ekipleri Sağlıkçı Sağlığı Merkezi 


- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra korona virüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı. Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon korona virüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti. Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (FK-GY
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