Eski sağlık çalışanı kadın evinde ölü bulundu

-ambulansın gelmesi

-olay yeri incelemenin gelmesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te eski sağlık çalışanı evinde ölü bulundu. Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İslahiye Devlet Hastanesi’nden emekli olan Gülay Dalsuna (56), evinde ölü bulundu. Oğlu ve annesi ile yaşayan dalsuna, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin ardından evine döndüğü belirtildi. Sabah abdest almak için evin banyosuna girdiği tahmin edilen Dalsuna'nın günün aydınlanmasının ardından ise banyoya giren yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Dalsuna'nun vegat ettiği belirlendi. Şahsın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenilirken, detaylı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği kaydedildi.

