Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti



- Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi. Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ekim'de hastanenin acil servisine getirilen Durmuş'a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisinin konulduğunu belirtti.

5 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirten Yörübulut, Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi. Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 yılında, Çankırı'da doğdu. Siyasetçi ve tıp doktoruydu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalıştı. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yaptı. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yaptı. Sağlık Bakanlığı görevini icra etti.



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