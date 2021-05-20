Eski ortağı Oğuz Yılmaz’ı anlattı



- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz 1990-2005 yılları arasında ortağı olan Recep Millet, Oğuz Yılmaz’ı anlattı.Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Ankara’nın ünlü sanatçılarından Oğuz Yılmaz bugün toprağa verilmişti. Müzik piyasasında adından oldukça fazla söz ettiren Yılmaz’ın 1990-2005 yılları arasında ortaklığını yapan Recep Millet, Yılmaz ile geçen zamanlarını anlattı.“Uzun yıllar beraber çalıştık”Çok eski zamanlardan beri Oğuz Yılmaz ile tanışık olduklarını söyleyen Recep Yılmaz, “Oğuz’la hikayemiz 1990 yılında başladı.

Sincan’da bir albüm yapmıştı, bende Sincan’a gittim. Konuştuk, görüştük, anlaştık ondan sonra benle çalışmaya başladı.

O zaman ‘Bidenem’ albümünü yapmıştı. Ondan sonra uzun yıllar beraber çalıştık. ‘Zillidilek’, ‘Sensiz olmuyor’, ‘Alemci’, ‘Döktür Muazzez’ gibi eserleri beraber yaptık. Bizi Avrupa’ya götüren eserler ise Gördün mü?, Bas Bas Paraları Leylaya. Onları da ben yaptım, ben buldum Oğuz’a. Biz hep beraberdik konserler, albüm, yurtdışı. Gördün mü şarkısından sonra Avrupa’dan hiç gelemdik zaten.“Ankara’nın yetiştirdiği en iyi sanatçılardan biriydi”Oğuz Yılmaz’ın çok iyi bir sanatçı ve iyi bir insan olduğunu söyleyen Millet, “Oğuz iyi bir kardeşimizdi. Ankara’nın yetiştirdiği en iyi sanatçılardan biriydi. Hala bir Oğuz Yılmaz çıkmadı daha. Yıllar geçti hala bir Oğuz Yılmaz yok daha. Oğuzla kırgınlığımız da oldu, ayrıldık ama hiçbir zaman küsmedik. Bizde küslük olmaz o benim kardeşimdi. En son 1 hafta önce görüştük telefonda albüm yapıyordu bana anlattı. Yarım kaldı o da yarım kaldı. Üzgünüz, bundan sonra dua etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

