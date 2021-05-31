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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu

Eski müze binasında çıkan yangın hasara neden oldu

Olay yerinden detay

Polis Trol 

-İtfaiye ekiplerinden detay
-Polis ekiplerinden detay
-Müzeden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan eski müze binasında çıkan yangın binada hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde bulunan eski müze binasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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