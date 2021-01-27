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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı

Eski muhtar soğuğa meydan okudu: Üstünü çıkarıp oynadı

MÜZİK EŞLİĞİNDE GÖBEK ATIP OYNAYAN RIDVAN ADANALI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sosyal Medya Kar Yağışı 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski mahalle muhtarının yoğun kar yağışı altında, müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi izleyenleri gülümsetti. Malkara ilçesinde neşeli tavırlarıyla tanınan eski mahalle muhtarı Rıdvan Adanalı, yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Soğuğa meydana okuyan Adanalı’nın kar altında göbek atıp oynaması izleyenleri bir hayli gülümsetti. Rıdvan Adanalı'nın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.
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