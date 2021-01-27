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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Eski muavin otogarda ölü bulundu

Eski muavin otogarda ölü bulundu

-Olay yeri inceleme detay

Gard Polis Bild 

--Polisten detay
--Otogar içi detay
--Şahsın cesedinin bulunduğu yerden görüntü
--Yazıhane sahibi ile röportaj

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da 52 yaşındaki bir şahıs Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ölü bulundu. Şahsın daha önce muavinlik yaptığı ve zaman zaman terminalde yattığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kullanılmayan bilet gişesine giren temizlik personeli, yerde üzerinde battaniye örtülü bir şahıs gördü. Şahısın tepki vermemesi üzerine, temizlik personeli güvenlik görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, şahsın hayatta olmadığı fark edince durum otogar polisine bildirildi.
Yapılan ilk incelemelerde şahsın 52 yaşındaki Tekin Erözdemir olduğu anlaşıldı. Erözdemir’in kesin ölüm sebebi bilinmezken çevredeki bilet gişelerinde çalışan vatandaşlar, Tekin Erözdemir’in yaklaşık 2 senedir işsiz olduğunu ve dün akşam otogar içerisinde gördüklerini söyledi.


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