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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Eski milletvekili Özbek’ten örnek davranış

- Eski milletvekili Özbek’ten örnek davranış

Mahalle sakinlerinin el birliği ile çalışması

Kalaba Alabalık Muttalip Harekete Geç Milletvekili 

-Başındaki milletvekili
-patika yol merdiven yapmaları
-birbirleri ile sohbet etmeleri
-gece süren çalışmalar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- AK Parti 18. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek’in desteğiyle bir mahalle çeşme ve merdivenli yolla kavuştu. Hakkari’nin en kalabalık mahallelerinden bir olan Yeni Mahalle sakinleri, mahallenin üst kısımlarında bulanan ve “Kani zengil” adı verdikleri çeşmenin mahalleye kazandırılması için harekete geçtiler. Boşa akan çeşmenin içme ve sulama suyu olarak kullanılması için onarıma ihtiyacı olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Necip Erik, mimar olan AK Parti 18. Dönem Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek’ten kendilerine yardımcı olmasını istedi. Mahalle sakinlerini kırmayan Özbek, Hakkari Belediyesi yetkilileri ile görüşerek malzeme talebinde bulundu. Mahalleye gönderilen malzeme ile birlikte mahalle sakinleri elbirliği ile hemen harekete geçti. Ellerine kazma ve kürek alan mahalle sakinleri, alternatif olan patika yolda çalışmaya başladılar. Mahalle sakinlerinin yanında bir an olsun ayrılmadan hem yardım eden hem de teknik bilgi veren Milletvekili Özbek sayesinde çeşme ve güzel bir patika yol yapıldı. 100 metrelik yokuşlu alana merdiven yapan mahalle sakinler, bir günlük çalışma sonucunda hem çeşme hem de patika yolu tamamladı. Mahalle sakinlerinden Necip Erik, mahallelerine malzeme desteğinde bulunan belediye ve her konuda kendilerine yardımcı olan Özbek’e teşekkür etti. (FT-MSA-Y)
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