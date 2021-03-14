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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Karahan Çantay cenaze töreni

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Manken 


- Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taylan'da motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay için Ankara Karşıyaka Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Çantay'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine baba Erşed Çantay, anne Zeliha Çantay, kardeşleri Betül Çantay ve Erinç Çantay'ın yanı sıra akrabaları ve dostları katıldı.

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