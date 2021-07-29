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Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı en Tuğba Özay, sosyal medyadan yangında yaşadıklarını anlattı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı en Tuğba Özay, sosyal medyadan yangında yaşadıklarını anlattı

Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı en Tuğba Özay, sosyal medyadan yangında yaşadıklarını anlattı

sosyal medya paylaşımı

Sosyal Medya Hastane Yangın Manken 

-Evden detay
-Etrafı detay
-Yanan direk detay
-Kedi detay

( ANTALYA ) Eski manken Tuğba Özay yangında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan eski manken Tuğba Özay’ın evinin etrafı da yangından zarar gördü. Evinin bahçesindeki telefon direği yanan, bir kedisi telef olan Özay yaşadıklarını gözyaşları içinde sosyal medya hesabından paylaştı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve farklı noktalarda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında Bucakşıhlar Mahallesi’nde çiftlik evi bulunan Tuğba Özay da büyük korku yaşadı. Özay’ın evinin etrafındaki alanlar yangında zarar gördü. Kıvılcımların sıçradığı Özay’ın evinde hasar meydana gelmezken bir telefon direği yandı. Hayvansever ve doğaseverliğiyle bilinen Özay’ın beslediği bir kedinin de kapı önünde telef olduğu görüldü.
Dumandan ve gördüğü manzaradan etkilenen Tuğba Özay, hastaneye giderek serum tedavisi aldı.Özay yaşadıklarını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde şu sözlerle anlattı:”Ben felç geçirdim arkadaşlar. Yandı, çiftliğimiz evlerimiz her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum, her yer yandı."
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