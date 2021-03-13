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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Eski manken Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

Eski manken Karahan Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi

Adiyeye getirilmesi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Cenaze Motosiklet Kazası Manken 


- Tayland'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli, eski manken Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
1995 yılında Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay’ın cenazesi Türkiye’ye getirildi.
Çantay’ın cenazesini taşıyan THY’nin Bangkok- İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30’da İstanbul Havalimanına ulaştı. Uçaktan indirilen Karahan Çantay’ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise Çantay’ın cenazesinin defnedilmek üzere Ankara’ya gönderilmesi bekleniyor. (FY-NT-Y)
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