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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Eski Mali Cumhurbaşkanı Touré, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlandı

Eski Mali Cumhurbaşkanı Touré, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntüler

Devlet Başkanı Cenaze 

-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Oktay'ın açıklamaları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden Eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
2002-2012 yılları arasında Eski Mali Cumhurbaşkanı olan Amadou Toumani Touré, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Cuma namazı öncesinde Fatih Camii’nden kaldırıldı. Resmi cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Toure’nin ailesi ve Malili heyet katıldı.
Cenaze namazında saflarda sosyal mesafe kuralına uygun kılındı. Kılınan Cenaze namazının ardından Toure’nin naaşı defnedilmek üzere Mali Cumhuriyeti’ne doğru yola çıktı. Törenden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Toure Türkiye ilişkilerine önem veren, Türkiye ve Mali'nin karşılıklı işbirliğine önem veren bir devlet başkanıydı. Aynı zamanda kendi ülkesinde, kendi halkı tarafından sevilen bir Cumhurbaşkanı. Ülkesinin kalkınmasına, istikrarına ve demokrasiye dönüşlerde ve demokrasinin gelişmesine katkı veren bir Cumhurbaşkanı. Tüm sevenlerine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

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