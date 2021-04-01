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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

-Olay yeri güvenlik kameraları

( BURSA )- Eski mesai arkadaşı bacağından bıçakladı BURSA

Polis Kamera Sağlık Ekipleri 


- Bursa'da ayrıldığı iş yerine konuşmak için giden bir kişi, eski mesai arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Olay, Nilüfer 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki ünlü bir pizzacının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. K., daha önce çalıştığı iş yerine konuşmak için gitti. Burada eski mesai arkadaşları E. K. ve A. S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.S. cebinden çıkardığı bıçakla eski iş arkadaşı E.K.’yı bacağından yaraladı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, diğer çalışanların kavgayı ayırmak için müdahale ettikleri görüldü.
İhbar üzerine olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. E.K.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri şüpheli şahsı suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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