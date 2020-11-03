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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Eski HDP milletvekili İbrahim Binici’ye Kobani tutuklaması

Eski HDP milletvekili İbrahim Binici’ye Kobani tutuklaması

çıkış

( ANKARA ) -- Kobani olaylarında 3 tutuklama ANKARA

Akalan Milletvekili 


- Kobani olayları soruşturması kapsamında aralarında eski HDP milletvekili İbrahim Binici'nin de bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kobani olayları ilgili soruşturma başlatılmıştı. Operasyonun 2’nci dalgasında devam eden soruşturma kapsamında alınan tanık ve etkin pişmanlık beyanları doğrultusunda eylemlerde meydana gelen ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmının örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan örgüt mensuplarından olduğu anlaşılan 8 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleşmişti. Operasyon kapsamında şüpheli İbrahim Binici (eski HDP milletvekili), Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık yakalanmıştı. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MKM-DK-Y)
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