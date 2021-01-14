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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park’ın Hapis Cezası Onaylandı

- Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park’ın Hapis Cezası Onaylandı

Park'ın adliye binasına getirilişi

Örtülü Ödenek Dava Dosyası Adliye Binası Hapis Cezası Mahkeme Binası 

-Davadan görüntüler
-Yargıcın Park hakkındaki hükmü açıklaması
-Adliye binasının dışındaki protestolar

( SEUL ) - Eski Güney Kore Devlet Başkanı Park’ın hapis cezası onaylandı SEUL

- Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye yolsuzluk ve görevi suistimal suçları nedeniyle verilen 20 yıllık hapis cezasını onadı. Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye; rüşvet, yolsuzluk ve görevi suistimal suçları nedeniyle Mart 2017’de görevinden azledilmiş, sonrasında da tutuklanmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 68 yaşındaki Park'a ilişkin açılan davalarla ilgili nihai kararı verdi. Mahkeme, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında savcıların Park'ın cezasının indirilmesi kararına yaptığı itirazı değerlendirerek, eski Devlet Başkanı Park’ı rüşvet ve bazı görevleri suistimal suçlarından akladı. Böylece Park için ilk başta 30 yıl olarak istenen hapis cezası, son olarak 20 yıla indirilmiş oldu. Mahkeme, Park’ı yolsuzluk suçundan 15 yıl, görevi suiistimal etme suçundan da 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, 18 milyar won’luk para cezası verdi. Park, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı’na ayrılan örtülü ödenekten zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek. Öte yandan mahkemede Park'ın davası görülürken, mahkeme binasının dışında Park destekçileri tarafından protesto gösterisi düzenlendi.
Park destekçileri, üzerinde eski Devlet Başkanı Park'ın resimleri bulunan pankartlar eşliğinde Park'ın serbest bırakılması için mahkemeye çağrıda bulundu.
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