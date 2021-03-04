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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu

Eski eşinin evinde tabancayla vuruldu

Yaralanın ambulansa taşınması

Kıskançlık 

-Ambulansa alınması
-Yaralının götürülmesi
-Apartmanın görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir kişi, eski eşinin evinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Ö, boşandığı eşi Ayşe A.'nın yaşadığı eve gitti. Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. kıskançlık yüzünden tartıştı. Daha sonra çıkan kavgada Cem A, Sezai Ö.'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan Sezai Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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