Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eski eşini kıskançlık yüzünden öldürmüş

Eski eşini kıskançlık yüzünden öldürmüş

Arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Adam Yaralama Kıskançlık Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi 35 yaşındaki Fulya Öztürk’ü bugün çalıştığı pastanede silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı eski kocanın, emniyetteki ilk ifadesinde eski karısını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay, bugün 16.00 saatlerinde Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk’e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk’ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk’ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan kaydı var Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cinayet zanlısı Hasan Ozan Baştosun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet zanlısı eski koca Baştosun’un emniyetteki ilk ifadesinde yaklaşık 2 yıl önce boşanmış olduğu eski eşi Fulya Öztürk’ü kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ifade ettiği öğrenilirken, Baştosun’un uyuşturucu ve kasten adam yaralamadan dolayı sabıka kayıtlarının da olduğu öğrenildi. (Mİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı