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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

Eski eşini darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı

arşiv görüntüler

( SAMSUN )- Zanlı için 18 yıla kadar hapis istendi SAMSUN

Diana Hapis İstemi Amed 


- Samsun’da eski eşini öldüresiye darp eden zanlının iddianamesi tamamlandı. Zanlı için 18 yıla kadar hapis istendi. Samsun'da İbrahim Zarap(27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme” suçlarından tutuklanan İbrahim Zarap’ın iddianamesi hazırlandı. İddianamede Zarap hakkında 18 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianame değerlendirme numarasıyla kaydedildi. İddianamede şüpheli İbrahim Zarap’ın müşteki Emriye Metoğlu'na yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme” suçlarından yargılanacağı ve 18 yıla kadar hapis isteminde bulunulduğu öğrenildi.
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